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ЖВК «Енисей» начнет сезон с тремя игроками белорусской сборной

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Красноярск
08:36 21 Сентября 2022
спорт, волейбол, в россии, в красноярском крае, в красноярске
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Корреспондент sibnovosti.ru посетил сегодня предсезонную тренировку и пресс-конференцию ВК «Енисей»

На вопросы журналистов сегодня отвечали капитаны команд Мария Фролова и Александр Крицкий, главные тренера женской команды Александр Перепелкин и мужской Юрий Филиппов, во главе были гендиректор ВК «Енисей» Алексей Маслов и директор по спортивной работе Сергей Хубаев.

ЖВК «Енисей» начнет сезон с тремя игроками белорусской сборной

Во время пресс-конференции нам рассказали о планах на сезон и подготовке к нему. По словам руководства, ЖВК «Енисей» может занимать 6 место в Суперлиге и выходить в плей-офф, ну а мужская команда вполне рассчитывать на плей-офф. Все игроки мужской команды восстановились и появились новички: диагональный Дмитрий Яковлев, доигровщик Антон Бучацкий и Сёмен Дмитриев. В женскую волейбольную команду подписали доигровщиц Валентину Бачинину и Александру Мамедову, связующих Ольгу Хлебникову и белоруску Анастасию Лопато, центральные блокирующие Виктория Велисевич и белоруска Надежда Владыко, либеро Анна Мирошниченко, а также диагональная Анастасия Азанова. 

ЖВК «Енисей» начнет сезон с тремя игроками белорусской сборной

Первый матч ЖВК «Енисей» проведёт 23 сентября в Туле против «Тулицы». У мужской команды первая игра будет 1 октября в Санкт-Петербурге против местного «Зенита».

ЖВК «Енисей» начнет сезон с тремя игроками белорусской сборной

Фото: Александр Жуковец

 

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