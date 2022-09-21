ЖВК «Енисей» начнет сезон с тремя игроками белорусской сборной

Корреспондент sibnovosti.ru посетил сегодня предсезонную тренировку и пресс-конференцию ВК «Енисей»

На вопросы журналистов сегодня отвечали капитаны команд Мария Фролова и Александр Крицкий, главные тренера женской команды Александр Перепелкин и мужской Юрий Филиппов, во главе были гендиректор ВК «Енисей» Алексей Маслов и директор по спортивной работе Сергей Хубаев.

Во время пресс-конференции нам рассказали о планах на сезон и подготовке к нему. По словам руководства, ЖВК «Енисей» может занимать 6 место в Суперлиге и выходить в плей-офф, ну а мужская команда вполне рассчитывать на плей-офф. Все игроки мужской команды восстановились и появились новички: диагональный Дмитрий Яковлев, доигровщик Антон Бучацкий и Сёмен Дмитриев. В женскую волейбольную команду подписали доигровщиц Валентину Бачинину и Александру Мамедову, связующих Ольгу Хлебникову и белоруску Анастасию Лопато, центральные блокирующие Виктория Велисевич и белоруска Надежда Владыко, либеро Анна Мирошниченко, а также диагональная Анастасия Азанова.

Первый матч ЖВК «Енисей» проведёт 23 сентября в Туле против «Тулицы». У мужской команды первая игра будет 1 октября в Санкт-Петербурге против местного «Зенита».

Фото: Александр Жуковец