Красноярка Ольга Артошина завоевала бронзу чемпионата Европы по самбо

Спортсменка Ольга Артошина, представляющая Красноярский край, удачно выступила на чемпионате Европы по самбо. Турнир проходил в одном из городов Сербии.

Отметим, что самбисты из России выступали под нейтральным флагом. По итогам соревнований, красноярка Ольга Артошина выиграла бронзовую медаль в весе более 80 кг.

Добавим, что российские спортсмены стали победителями медального зачета международного турнира. Россияне выиграли 40 золотых, четыре серебряные и семь бронзовых медалей.

Фото: © Минспорта Красноярского края