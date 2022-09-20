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Красноярка Ольга Артошина завоевала бронзу чемпионата Европы по самбо

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Красноярск
18:30 20 Сентября 2022
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Спортсменка Ольга Артошина, представляющая Красноярский край, удачно выступила на чемпионате Европы по самбо. Турнир проходил в одном из городов Сербии.

Отметим, что самбисты из России выступали под нейтральным флагом. По итогам соревнований, красноярка Ольга Артошина выиграла бронзовую медаль в весе более 80 кг.

Добавим, что российские спортсмены стали победителями медального зачета международного турнира. Россияне выиграли 40 золотых, четыре серебряные и семь бронзовых медалей.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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