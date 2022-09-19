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14 медалей выиграли красноярские дзюдоисты на Всероссийских соревнованиях

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Красноярск
18:15 19 Сентября 2022
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В Красноярске состоялись Всероссийские состязания по дзюдо среди спортсменов до 21 года. Также прошел краевой турнир среди дзюдоистов до 15 лет. По итогам двух турниров красноярские спортсмены завоевали 14 медалей.

Отметим, что участниками стали 308 юношей и девушек до 15 лет, а также 134 юниора до 21 года. В состязаниях участвовали дзюдоисты из СФО, Центрального и Дальневосточного федерального округов, а также из Монголии.

14 медалей выиграли красноярские дзюдоисты на Всероссийских соревнованиях

В итоге красноярцы выиграли пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медалей.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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