Сотрудники БоАЗа заняли призовые места на «Кроссе нации» в Таежном

Массовый забег с участием сотни сторонников здорового образа жизни состоялся в минувшие выходные.

«Кросс нации» - акция всероссийского масштаба, которую в поселке Таежный активно поддерживают не только школьники, но и взрослое население, в том числе сотрудники Богучанского алюминиевого завода.

Открыл массовый забег приветственным словом глава Таежнинского сельсовета Сергей Муссобиров, подчеркнувший всю значимость развития физкультуры и спорта для поселка:

«Я рад, что сторонников активного образа жизни у нас становится все больше. Как и возможностей для занятия спортом. Скоро в Таежном появится новая лыжная база благодаря нашему партнеру – компании РУСАЛ, а еще через несколько лет физкультурно-оздоровительный комплекс».

Пожелал удачи спортсменам депутат Таежнинского сельского Совета депутатов, тренер по пауэрлифтингу Максим Чепурин:

«Спорт – это норма жизни! Все, кто выходит сегодня на беговую дорожку, заслуживают уважения. Желаю всем отличных результатов! Помните, что главное – не победа, главное – здоровье!»

Участники «Кросса нации» бежали по возрастным группам, на разные дистанции. Представители БоАЗа снова доказали, что на заводе сильны спортивные традиции. Сразу трое заводчан заняли призовые места в забеге: 1 место среди женщин у Ирины Беловой, у мужчин самым быстрым оказался Никита Мошев, бронза у Александра Полежаева.