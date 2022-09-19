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Сотрудники БоАЗа заняли призовые места на «Кроссе нации» в Таежном

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Красноярск
10:36 19 Сентября 2022
забег, спорт, соревнования, сотрудники, предприятие
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Массовый забег с участием сотни сторонников здорового образа жизни состоялся в минувшие выходные.

«Кросс нации» - акция всероссийского масштаба, которую в поселке Таежный активно поддерживают не только школьники, но и взрослое население, в том числе сотрудники Богучанского алюминиевого завода.

Сотрудники БоАЗа заняли призовые места на «Кроссе нации» в Таежном

Открыл массовый забег приветственным словом глава Таежнинского сельсовета Сергей Муссобиров, подчеркнувший всю значимость развития физкультуры и спорта для поселка:

«Я рад, что сторонников активного образа жизни у нас становится все больше. Как и возможностей для занятия спортом. Скоро в Таежном появится новая лыжная база благодаря нашему партнеру – компании РУСАЛ, а еще через несколько лет физкультурно-оздоровительный комплекс».  

Пожелал удачи спортсменам депутат Таежнинского сельского Совета депутатов, тренер по пауэрлифтингу Максим Чепурин:

«Спорт – это норма жизни! Все, кто выходит сегодня на беговую дорожку, заслуживают уважения. Желаю всем отличных результатов! Помните, что главное – не победа, главное – здоровье!»

Сотрудники БоАЗа заняли призовые места на «Кроссе нации» в Таежном

Участники «Кросса нации» бежали по возрастным группам, на разные дистанции. Представители БоАЗа снова доказали, что на заводе сильны спортивные традиции. Сразу трое заводчан заняли призовые места в забеге: 1 место среди женщин у Ирины Беловой, у мужчин самым быстрым оказался Никита Мошев, бронза у Александра Полежаева.

Фото : пресс-служба БоАЗ

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