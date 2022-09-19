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Хоккейный клуб «Енисей» потерпел поражение в финале Кубка России

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Красноярск
08:09 19 Сентября 2022
спорт, хоккей с мячом, енисей, в россии, в красноярском крае
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Финальный матч Кубка России по хоккею с мячом проходил сегодня, 18 сентября, в Хабаровске и команда из Красноярского края проиграла со счётом 10:5 местному СКА-Нефтянику. 

За хоккейный «Енисей» отличились Ломанов (дважды), Шевцов (дважды) и Нелюбин. 

«То, как команда преодолела этот путь достойно уважения. Именно в таких случаях говорят «серебро с золотым отливом». Спасибо парням, руководству и тренерскому штабу!», — пишет министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Следующий турнир, на котором покажет свою силу «Енисей» — Кубок Енисейской Сибири. Турнир пройдет с 23 по 25 сентября на стадионе «Енисей».

Хоккейный клуб «Енисей» потерпел поражение в финале Кубка России

Фото: @vk.com/hcenisey1934

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