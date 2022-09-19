Хоккейный клуб «Енисей» потерпел поражение в финале Кубка России

Финальный матч Кубка России по хоккею с мячом проходил сегодня, 18 сентября, в Хабаровске и команда из Красноярского края проиграла со счётом 10:5 местному СКА-Нефтянику.

За хоккейный «Енисей» отличились Ломанов (дважды), Шевцов (дважды) и Нелюбин.

«То, как команда преодолела этот путь достойно уважения. Именно в таких случаях говорят «серебро с золотым отливом». Спасибо парням, руководству и тренерскому штабу!», — пишет министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Следующий турнир, на котором покажет свою силу «Енисей» — Кубок Енисейской Сибири. Турнир пройдет с 23 по 25 сентября на стадионе «Енисей».

Фото: @vk.com/hcenisey1934