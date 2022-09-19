19 сентября
Красноярск
погода +3 °C
60.03
 
€ 59.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Футбольный клуб «Енисей» вновь сыграл вничью на домашнем стадионе

Главная Спорт
Красноярск
07:19 19 Сентября 2022
спорт, футбол, футболисты, в россии, в красноярском крае, в красноярске
версия для печати Ico_print

В воскресенье, 18 сентября, на футбол-арене «Енисей» прошел 10 тур МЕЛБЕТ-Первой лиги между ФК «Енисей» и ФК «Акрон».

Матч закончился со счетом 0:0, а из опасных моментов был только хэдшот от Масловского во вратаря «Акрона» и желтая карточка нападающего «Енисея» Умаева.

Футбольный клуб «Енисей» вновь сыграл вничью на домашнем стадионе

Следующий матч красноярские «львы» проведут 25 сентября на выезде против калининградской «Балтики». Также стало известно, что ФК «Енисей» 5 октября стартует в Фонбет Кубке России в гостях против ФК «Черноморец».

Фото: @t.me/EniseyFC

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудники БоАЗа заняли призовые места на «Кроссе нации» в Таежном

Сотрудники БоАЗа заняли призовые места на «Кроссе нации» в Таежном

19 Сентября 2022 г.
Забег состоялся в минувшие выходные
Новости Красноярска: Хоккейный клуб «Енисей» потерпел поражение в финале Кубка России

Хоккейный клуб «Енисей» потерпел поражение в финале Кубка России

19 Сентября 2022 г.
За хоккейный «Енисей» отличились Ломанов (дважды), Шевцов (дважды) и Нелюбин
Новости Красноярска: Журналисты и блогеры из Красноярска сошлись в «Битве щёток»

Журналисты и блогеры из Красноярска сошлись в «Битве щёток»

17 Сентября 2022 г.
Соревнования проходили между блогерами и журналистами
Новости Красноярска: Хоккеисты красноярского «Енисея» вышли в финал Кубка России

Хоккеисты красноярского «Енисея» вышли в финал Кубка России

17 Сентября 2022 г.
Красноярцы сыграют со «СКА-Нефтяником»
Новости Красноярска: Председатель Совета директоров ХК «Авангард» прокомментировал серию поражений

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» прокомментировал серию поражений

16 Сентября 2022 г.
Есть дедлайн, после которого совет директоров примет решение по работе тренерского штаба
Новости Красноярска: В заключительном матче предварительного этапа Кубка России ЖВК «Енисей» потерпел поражение

В заключительном матче предварительного этапа Кубка России ЖВК «Енисей» потерпел поражение

16 Сентября 2022 г.
По количеству набранных очков за матч в лидерах у красноярцев сразу две волейболистки
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

16 Сентября 2022 г.
До 17 сентября будут проходить творческие встречи с артистами, киноконцерты
Новости Красноярска: В Красноярске школьница получит 50 тысяч рублей за отравление в столовой

В Красноярске школьница получит 50 тысяч рублей за отравление в столовой

16 Сентября 2022 г.
Девочка лечилась в стационаре с диагнозом «иерсиниозная инфекция»
Новости Красноярска: В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

14 Сентября 2022 г.
Также они подозреваются в вымогательстве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru