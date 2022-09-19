Футбольный клуб «Енисей» вновь сыграл вничью на домашнем стадионе

В воскресенье, 18 сентября, на футбол-арене «Енисей» прошел 10 тур МЕЛБЕТ-Первой лиги между ФК «Енисей» и ФК «Акрон».

Матч закончился со счетом 0:0, а из опасных моментов был только хэдшот от Масловского во вратаря «Акрона» и желтая карточка нападающего «Енисея» Умаева.

Следующий матч красноярские «львы» проведут 25 сентября на выезде против калининградской «Балтики». Также стало известно, что ФК «Енисей» 5 октября стартует в Фонбет Кубке России в гостях против ФК «Черноморец».

Фото: @t.me/EniseyFC