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Журналисты и блогеры из Красноярска сошлись в «Битве щёток»

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Красноярск
17:10 17 Сентября 2022
в красноярске, спорт, сми, журналисты, блог, блоги
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В пятницу, 16 сентября, в Красноярске прошел первый турнир по керлингу среди журналистов и блогеров – «Битва щёток». Представители СМИ и блогеры выясняли, кто лучший с помощью щёток и камня для кёрлинга. Всего в турнире участвовали 12 команд.

Журналисты и блогеры из Красноярска сошлись в «Битве щёток»

Отметим, что перед началом состязаний каждая из команд высадила на Аллее кёрлинга дерево с названием СМИ, в котором они работают. Лучшей командой в «Битве щёток» стал коллектив «Упс» (Управление пресс-службы губернатора и правительства края). На втором месте оказалась команда – «Красспорт». Третье место заняла команда «Красноярск Главный».

Журналисты и блогеры из Красноярска сошлись в «Битве щёток»

Отметим, что команда Sibnovosti вошла в топ-10, оказавшись на 8-м месте.

Фото: © Sibnovosti  

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