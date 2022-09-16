Председатель Совета директоров ХК «Авангард» прокомментировал серию поражений

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал болельщикам, почему хоккейный клуб из Омска не отпускает неудачная полоса поражений.

— После летних турниров не было предчувствия, что всё будет плохо. С первого матча всё валится из рук. И здесь, конечно, важна сплочённость, дух, который у команды есть, и совместная работа над ошибками, — говорит Крылов.

Также Александр Крылов отметил, что есть дедлайн, после которого совет директоров примет решение по работе тренерского штаба. Конкретных сроков они не дают, но решение будет принято исходя из динамики изменения неприятной ситуации. По словам топ-менеджера, до дедлайна ещё далеко.

Фото: vk.com/hc_avangardomsk