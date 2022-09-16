В заключительном матче предварительного этапа Кубка России ЖВК «Енисей» потерпел поражение

Красноярские волейболистки не смогли обыграть клуб из Тюмени и сохранить победную серию.

В заключительном матче предварительного этапа Кубка России, который проходил 11 сентября, в пятисетовом противостоянии волейболистки "Енисея" уступили команде "Тюмень" со счётом 2:3 (19:25, 25:20, 21:25, 25:17, 15:17).

По количеству набранных очков за матч в лидерах у красноярской команды: Александра Мамедова (16), Софья Писаревская (16), Надежда Владыко (15) и Елизавета Мазина (14).

Отметим, что несмотря на поражение, команда из Красноярска победила в 4 из 5 матчей предварительного этапа и вышла в полуфинал Кубка России.

Фото: Станислав Фиськов