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В заключительном матче предварительного этапа Кубка России ЖВК «Енисей» потерпел поражение

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Красноярск
08:47 16 Сентября 2022
спорт, волейбол, красноярск, в красноярском крае, в россии
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Красноярские волейболистки не смогли обыграть клуб из Тюмени и сохранить победную серию. 

В заключительном матче предварительного этапа Кубка России, который проходил 11 сентября, в пятисетовом противостоянии волейболистки "Енисея" уступили команде "Тюмень" со счётом 2:3 (19:25, 25:20, 21:25, 25:17, 15:17).

В заключительном матче предварительного этапа Кубка России ЖВК «Енисей» потерпел поражение

По количеству набранных очков за матч в лидерах у красноярской команды: Александра Мамедова (16), Софья Писаревская (16), Надежда Владыко (15) и Елизавета Мазина (14).

В заключительном матче предварительного этапа Кубка России ЖВК «Енисей» потерпел поражение

Отметим, что несмотря на поражение, команда из Красноярска победила в 4 из 5 матчей предварительного этапа и вышла в полуфинал Кубка России.

Фото: Станислав Фиськов 

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