Футбольный клуб «Енисей» и Андрей Окладников договорились о продлении контракта

Красноярский футболист и звезда прошлого сезона в клубе «Енисей» остается в команде до 2024 года.

Накануне, 15 сентября, нападающий родом из Канска решил продлить действующий контракт с ФК «Енисей» до конца сезона 23/24.

Решение футболиста прокомментировал спортивный директор ФК «Енисей» Антон Евменов.

«Всем хорошо известна история Андрея, который сумел в по-настоящему рекордные сроки сделать путь от любительского футбола до футболиста-профессионала, способного помогать нашей основной команде здесь и сейчас, и иметь потенциал чтобы двигаться в своём развитии максимально высоко. Ему пришлось отбросить все лишнее, отбросить ненужный шум и принять самостоятельное решение о своём будущем» , — пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что ранее появилась информация от агента футболиста о его недовольстве нынешним положением в команде. Как писал футбольный агент, он просиживает место на скамейке и получает мало игровой практики. На что сам игрок ответил корреспонденту sibnovosti.ru следующее.

— Да тут сильно нечего сказать, всё есть так как есть, всё в процессе переговоров, думаю всё решим нормально, не хочу ни с кем ругаться, хочу просто играть в футбол и помогать команде достигать высоких результатов, а другая политика мне не интересна. У меня есть представители, которые и будут решать данную ситуацию и надеюсь что все будет хорошо, — говорит Андрей Окладников.

Как вы понимаете ситуация разрешилась и теперь перспективный футболист, играющий за «львов» готов помогать команде становится лучше и выше.

Напомним, что ближайшая игра ФК «Енисей» пройдет в 17:00 в футбол-арене «Енисей» ул. Новгородская, 5 ст.7. Соперником будет ФК «Акрон» из Тольятти.

Фото: ФК «Енисей»