Красноярка Наталья Гербулова выиграла золото в спринте на Кубке Содружества

Биатлонистка из Красноярска Наталья Гербулова стала лучшей в биатлонном роллер-спринте в Беларуси. Отметим, что состязания в данной дисциплине являются частью Кубка Содружества, который проходит в Беларуси.

В результате красноярка прошла дистанцию в 7,5 км за 22:51.3 и совершила лишь один промах, что позволило ей завоевать золотую медаль. На втором месте оказалась Екатерина Носкова, которая отстала от Гербуловой на 29,6 сек (2 промаха). Бронзовая медаль у Тамары Дербушевой – 44,4 сек отставания и один промах.

Фото: © Минспорта Красноярского края