Хоккеисты «Енисея» обыграли московское «Динамо» и прошли в полуфинал Кубка России

Хоккеисты красноярского «Енисея» в четвертьфинале Кубка России по бенди переиграли московское «Динамо», обыграв их со счетом 7:4. Отметим, что игры плей-офф проводятся в Хабаровске.

В игре с «Динамо» известный хоккеист Сергей Ломанов оформил хет-трик, Марат Шарипов отметился дублем в ворота москвичей. Также в составе «Енисея» голами отметились Игорь Середкин и Кирилл Попеляев.

В полуфинале Кубка России клубу из Красноярска предстоит встретиться с победителем пары «Водник» - «Кузбасс». В другом полуфинале встрется «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия».

Полуфинальные матчи состоятся 17 сентября, финал пройдет 18 сентября.

Фото: © Минспорта Красноярского края