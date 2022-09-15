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ФК «Енисей» проведет встречу с болельщиками 15 сентября

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Красноярск
08:43 15 Сентября 2022
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15 сентября в футбол-арене «Енисей» пройдет встреча болельщиков с руководством и футболистами ФК «Енисей»

Встреча менеджмента клуба, футболистов и фанатов футбольной команды с берегов Енисея пройдет в 18:30.

По информации клубной пресс-службы, на встречу могут прийти все желающие. Вход будет свободный.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что один из футболистов красноярской футбольной команды не получает достаточно игрового времени на поле и его агент борется с этой несправедливостью. Правда это или нет, надеюсь удастся выяснить на данном мероприятии. 

Фото: ФК «Енисей»

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