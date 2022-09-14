Красноярский ХК «Сокол» потерпел первое поражение в сезоне

Красноярский хоккейный клуб упустил победу на последней минуте основного времени и пропустили решающую шайбу в овертайме от АКМ.

Отметим, что игру в рамках регулярного чемпионата PARI ВХЛ «Сокол» проводил накануне вечером, 14 сентября, на домашней «Платинум Арене Красноярск». За красноярцев в матче отличились Попов и Гиздатуллин. Со стороны соперника из АКМ шайбы закатили Яковлев, Лазарев и Петраков.

Главный тренер «крылатых» Павел Десятков прокомментировал исход матча.

— Понимаете, мы не смотрим на эти промежуточные итоги. Давайте мы будем подводить их в конце чемпионата. Мы стремимся в плей-офф, у нас задачи стоят на конец «регулярки». По ходу сезона все результаты и серии будут разными. Сезон длинный: нас ждут сложные выезды и сложные домашние игры, — говорит главный тренер ХК «Сокол».

Но унывать не стоит, ведь команда набрала 7 очков из 8 возможных — это тоже хороший результат. Следующий матч ХК «Сокол» проведет 19 сентября против ХК «Ростов».

Фото: ХК «Сокол»