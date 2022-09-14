14 сентября
Красноярск
погода +2 °C
60.07
 
€ 60.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский ХК «Сокол» потерпел первое поражение в сезоне

Главная Спорт
Красноярск
08:58 14 Сентября 2022
спорт, хоккей, сибирь, красноярск, в красноярском крае, в россии
версия для печати Ico_print

Красноярский хоккейный клуб упустил победу на последней минуте основного времени и пропустили решающую шайбу в овертайме от АКМ.

Отметим, что игру в рамках регулярного чемпионата PARI ВХЛ «Сокол» проводил накануне вечером, 14 сентября, на домашней «Платинум Арене Красноярск». За красноярцев в матче отличились Попов и Гиздатуллин. Со стороны соперника из АКМ шайбы закатили Яковлев, Лазарев и Петраков. 

Главный тренер «крылатых» Павел Десятков прокомментировал исход матча. 

— Понимаете, мы не смотрим на эти промежуточные итоги. Давайте мы будем подводить их в конце чемпионата. Мы стремимся в плей-офф, у нас задачи стоят на конец «регулярки». По ходу сезона все результаты и серии будут разными. Сезон длинный: нас ждут сложные выезды и сложные домашние игры, — говорит главный тренер ХК «Сокол».

Красноярский ХК «Сокол» потерпел первое поражение в сезоне

Но унывать не стоит, ведь команда набрала 7 очков из 8 возможных — это тоже хороший результат. Следующий матч ХК «Сокол» проведет 19 сентября против ХК «Ростов».

Фото: ХК «Сокол»

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омский «Авангард» проиграл «Сибири» на глазах у Александра Крылова

Омский «Авангард» проиграл «Сибири» на глазах у Александра Крылова

14 Сентября 2022 г.
Шайбы в этом матче начали забивать новосибирцы
Новости Красноярска: УЕФА не против футбольного матча Россия - Босния и Герцеговина

УЕФА не против футбольного матча Россия - Босния и Герцеговина

13 Сентября 2022 г.
футбольный союз Боснии и Герцеговины получит €205 тыс за игру со сборной России
Новости Красноярска: Регбийный клуб «Красный Яр» не удержал победу над соперником из Подмосковья

Регбийный клуб «Красный Яр» не удержал победу над соперником из Подмосковья

12 Сентября 2022 г.
Во втором полуфинале сразятся «Локомотив» (Пенза) и красноярский «Енисей-СТМ»
Новости Красноярска: Волейболистки красноярского «Енисея» выиграли в третьем матче Кубка России

Волейболистки красноярского «Енисея» выиграли в третьем матче Кубка России

9 Сентября 2022 г.
Красноярки обыграли «Муром» со счетом 3:0
Новости Красноярска: Футбольный клуб «Енисей» подписал сразу двух новичков до конца сезона

Футбольный клуб «Енисей» подписал сразу двух новичков до конца сезона

9 Сентября 2022 г.
Ранее из сибирской футбольной команды ушли сразу три футболиста
Новости Красноярска: Красноярец Сергей Заблоцкий выиграл Всероссийские соревнования по быстрым шахматам

Красноярец Сергей Заблоцкий выиграл Всероссийские соревнования по быстрым шахматам

8 Сентября 2022 г.
В турнире участвовали 72 шахматиста
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

12 Сентября 2022 г.
Инцидент произошел ночью
Новости Красноярска: В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

12 Сентября 2022 г.
Его отец ключ от сейфа с оружием хранил на гвозде, вбитом в стену, рядом с сейфом
Новости Красноярска: Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

10 Сентября 2022 г.
На прошлой неделе в офис АЗС «Красноярскнефтепродукт» нагрянули силовики
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru