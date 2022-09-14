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Омский «Авангард» проиграл «Сибири» на глазах у Александра Крылова

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Красноярск
08:23 14 Сентября 2022
спорт, хоккей, омск, кхл, сибирь, новосибирск
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В сибирском дерби в КХЛ между командами «Авангард» и «Сибирь» победу одержала команда из Новосибирска.

Шайбы в этом матче начали забивать новосибирцы. Первым отметился Евгений Чесалин, но омичи не стали долго отсиживаться и Рид Буше сравнял счет, далее Вячеслав Литовченко вновь вывел «Сибирь» вперед. Но Наиль Якупов из омской хоккейной команды вновь сравнял и все решилось в концовке игры. Благодаря забитому буллиту Тейлора Бека ХК «Сибирь» одержала домашнюю победу и порадовала своих горожан.

Пресс-служба омского клуба сообщает, что на матч приехал председатель Совета директоров омского клуба Александр Крылов. Тем самым он хотел поддержать тренера омичей Дмитрия Рябыкина.

Омский «Авангард» проиграл «Сибири» на глазах у Александра Крылова

Отметим, что победа в дерби могла бы дать эмоциональный заряд игрокам из Омска, которой после игры в Новосибирске предстоит провести ещё семь матчей подряд на выезде.

Фото: ХК «Авангард»

 

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