Омский «Авангард» проиграл «Сибири» на глазах у Александра Крылова

В сибирском дерби в КХЛ между командами «Авангард» и «Сибирь» победу одержала команда из Новосибирска.

Шайбы в этом матче начали забивать новосибирцы. Первым отметился Евгений Чесалин, но омичи не стали долго отсиживаться и Рид Буше сравнял счет, далее Вячеслав Литовченко вновь вывел «Сибирь» вперед. Но Наиль Якупов из омской хоккейной команды вновь сравнял и все решилось в концовке игры. Благодаря забитому буллиту Тейлора Бека ХК «Сибирь» одержала домашнюю победу и порадовала своих горожан.

Пресс-служба омского клуба сообщает, что на матч приехал председатель Совета директоров омского клуба Александр Крылов. Тем самым он хотел поддержать тренера омичей Дмитрия Рябыкина.

Отметим, что победа в дерби могла бы дать эмоциональный заряд игрокам из Омска, которой после игры в Новосибирске предстоит провести ещё семь матчей подряд на выезде.

Фото: ХК «Авангард»