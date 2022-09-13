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УЕФА не против футбольного матча Россия - Босния и Герцеговина

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Красноярск
07:53 13 Сентября 2022
спорт, в мире, футбол, политика, государство и власть
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Союз европейских футбольных ассоциаций не считает, что матч между футбольными командами России и Боснии и Герцеговины надо запрещать. 

Напротив, члены союза отметили, что товарищеские матчи не входят в часть соревнований УЕФА и как таковые не подпадают под компетенцию и ответственность организации. Поэтому проведение данной игры не противоречит решению Исполкома УЕФА, в котором сказано, что российские команды не могут принимать участие в соревнованиях Союза.

Об ответе УЕФА сообщил "РИА Новости" со ссылкой на их пресс-службу.

Отметим, что Босния и Герцеговина получит €205 тыс за игру со сборной России. А ещё наша страна возьмет на себя расходы за проезд и проживание футболистов зарубежной сборной.

Фото: © РИА Новости Спорт

Спорт / НОВОСТИ
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