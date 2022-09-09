9 сентября
Красноярск
погода +13 °C
60.8
 
€ 60.7
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Волейболистки красноярского «Енисея» выиграли в третьем матче Кубка России

Главная Спорт
Красноярск
11:05 9 Сентября 2022
в красноярске, красноярск, спорт, волейбол, спортсменка, победа
версия для печати Ico_print

Волейболистки «Енисея» из Красноярска продолжают побеждать в предварительном этапе Кубка России. Краснояркам удалось одержать третью победу подряд.

Накануне волейболистки «Енисея» на выезде играли против «Мурома» из Владимирской области, который был побежден со счетом 3:0.  

Самым результативным игроком матча оказалась доигровщица красноярского клуба Софья Писаревская. Ей удалось набрать 18 очков. Отметим, что до этого «Енисей» обыграл волейболисток «Оми» и «Уралочки».

Ближайшую встречу «Енисей» проведет 10 сентября в Екатеринбурге и сыграет с «Динамо-Метар».

Фото: © Минспорта Красноярского края

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Футбольный клуб «Енисей» подписал сразу двух новичков до конца сезона

Футбольный клуб «Енисей» подписал сразу двух новичков до конца сезона

9 Сентября 2022 г.
Ранее из сибирской футбольной команды ушли сразу три футболиста
Новости Красноярска: Красноярец Сергей Заблоцкий выиграл Всероссийские соревнования по быстрым шахматам

Красноярец Сергей Заблоцкий выиграл Всероссийские соревнования по быстрым шахматам

8 Сентября 2022 г.
В турнире участвовали 72 шахматиста
Новости Красноярска: Волейболистки «Енисея» победили во втором матче Кубка России

Волейболистки «Енисея» победили во втором матче Кубка России

8 Сентября 2022 г.
До этого красноярки победили «Омь»
Новости Красноярска: В Красноярске стартовал чемпионат СФО по керлингу

В Красноярске стартовал чемпионат СФО по керлингу

8 Сентября 2022 г.
За награды борются 24 команды
Новости Красноярска: Трансферный бум обрушился на футбольный клуб «Енисей»

Трансферный бум обрушился на футбольный клуб «Енисей»

8 Сентября 2022 г.
Прямо перед закрытием трансферного окна в Первой лиге
Новости Красноярска: Красноярский футбольный клуб «Енисей» на домашней арене вничью сыграл с хабаровским СКА

Красноярский футбольный клуб «Енисей» на домашней арене вничью сыграл с хабаровским СКА

5 Сентября 2022 г.
«Енисей» набрал 13 очков и закрепился на 8 месте в турнирной таблице Первой лиги
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: 25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

7 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru