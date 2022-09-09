Волейболистки красноярского «Енисея» выиграли в третьем матче Кубка России

Волейболистки «Енисея» из Красноярска продолжают побеждать в предварительном этапе Кубка России. Краснояркам удалось одержать третью победу подряд.

Накануне волейболистки «Енисея» на выезде играли против «Мурома» из Владимирской области, который был побежден со счетом 3:0.

Самым результативным игроком матча оказалась доигровщица красноярского клуба Софья Писаревская. Ей удалось набрать 18 очков. Отметим, что до этого «Енисей» обыграл волейболисток «Оми» и «Уралочки».

Ближайшую встречу «Енисей» проведет 10 сентября в Екатеринбурге и сыграет с «Динамо-Метар».

Фото: © Минспорта Красноярского края