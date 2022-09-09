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Футбольный клуб «Енисей» подписал сразу двух новичков до конца сезона

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Красноярск
08:09 9 Сентября 2022
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После ухода сразу трех игроков из основной команды красноярского футбольного клуба «Енисей», команда пополнилась двумя новичками. 

Один полузащитник Кирилл Столбов переходит из ФК «Зенит» на правах аренды до конца сезона 22/23 с опцией продления еще на 1 сезон в случае выхода в РПЛ. За этот сезон 18-летний игрок забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи в 8 играх за «Зенит-м». 

Футбольный клуб «Енисей» подписал сразу двух новичков до конца сезона

А второй игрок Идрис Умаев выступает на позиции нападающего за грозненский «Ахмат». Идрис переходит в аренду ко «львам» также до конца сезона 22/23. 

Напомним, что ранее из сибирской футбольной команды ушли сразу три футболиста.

Фото: ФК «Енисей», ФК «Ахмат»

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