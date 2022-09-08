Волейболистки «Енисея» победили во втором матче Кубка России

Волейболистки «Енисея» из Красноярска продолжают победное шествие в Кубке России. 7 сентября красноярки одержали победу во втором матче предварительного этапа.

Игроки женского волейбольного клуба «Енисей» на выезде в Екатеринбурге сыграли против местной «Уралочки – НТМК», обыграв их со счетом 3:0. Больше всех очков в прошедшей игре набрала доигровщица клуба из Красноярска Александра Мамедова. Она заработала 17 очков.

Следующая игра волейболисток «Енисея» ждет уже сегодня, 8 сентября. Красноярки сыграют с «Муром» из Владимирской области.

Фото: © Минспорта Красноярского края