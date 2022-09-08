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В Красноярске стартовал чемпионат СФО по керлингу

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Красноярск
08:36 8 Сентября 2022
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В Красноярске в среду, 7 сентября, начался чемпионат СФО по керлингу среди смешанных пар. Турнир проходит в керлинг-холле на о. Отдыха. 

Отметим, что в борьбу за медали вступили 24 команды из 6 сибирских регионов, включая Красноярский край. Чемпионат будет длиться на протяжении шести дней. Спортсменов разделили на четыре подгруппы по шесть команд в каждой. 

В Красноярске стартовал чемпионат СФО по керлингу

На I этапе керлингисты играют по круговой системе, после чего состоятся четвертьфиналы и полуфиналы. Финальная часть и церемония награждения пройдет 12 сентября.

Фото: © Минспорта Красноярского края 

 

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