Трансферный бум обрушился на футбольный клуб «Енисей»

Прямо перед закрытием трансферного окна в Первой лиге по футболу в России красноярский футбольный клуб усилил активность.

За один день ФК «Енисей» реализовал сразу три трансфера. Все три игрока переходят на условиях полноценного контракта. Правый вингер Евгений Воронин возвращается к истокам и переходит в ФК «Волга». Также из Красноярска в Башкортостан переезжает Илья Молтенинов. Нападающий переходит на условиях полноценного трансфера за денежную компенсацию. ФК «Уфа» выкупает контракт спортсмена у «львов».

Также ФК «Енисей» и ФК «Ленинградец» договорились о переходе Владислава Микушина.

Отметим, что новых игроков футбольный клуб с берегов Енисея пока не заявлял.

Фото: ФК «Енисей»