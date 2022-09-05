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Красноярский футбольный клуб «Енисей» на домашней арене вничью сыграл с хабаровским СКА

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Красноярск
08:18 5 Сентября 2022
спорт, футбол, футболисты, красноярск, в красноярском крае, в россии
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В Красноярске 4 сентября прошел 8-й тур МЕЛБЕТ-Первая лига по футболу между ФК «Енисей» и ФК «СКА-Хабаровск».

Голы в матче забивали только во втором тайме. На 46-й минуте гол в ворота хабаровчан закатил Андрей Окладников, а вот соперники забили красноярцам на 77-й минуте силами Гащенкова. Итоговый счёт в матче - 1:1. 

Красноярский футбольный клуб «Енисей» на домашней арене вничью сыграл с хабаровским СКА

Следующая домашняя игра у ФК «Енисей» состоится 18 сентября в футбольном манеже против «Акрона». 

Отметим, что в опорной зоне после травмы Олега Ланина в первом тайме игры с хабаровчанами хорошей замены не нашлось. Денис Самойлов не смог полноценно заменить игрока на поле. В данный момент «Енисей» набрал 13 очков и закрепился на 8 месте в турнирной таблице Первой лиги.

Красноярский футбольный клуб «Енисей» на домашней арене вничью сыграл с хабаровским СКА

Фото: Руслан Рыбаков / Gornovosti

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