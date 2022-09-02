В честь начала учебного года футбольный клуб из Красноярского края проведёт встречу с болельщиками

Футбольный клуб «Енисей» приглашает всех желающих в спортивный комплекс «Енисей» по адресу Новгородская, 11, 2 сентября в 17:00.

Специально к началу учебного года команда подготовила праздничную программу для своих поклонников.



В рамках события пройдёт открытая тренировка футболистов, а после все смогут сделать классные фотографии с игроками, получить автографы и даже выиграть подарки.

Напомним, что несколькими днями ранее sibnovosti.ru сообщал о пополнении в футбольной команде. К игрокам с берегов Енисея присоединились два центральных защитника.

Фото: ФК «Енисей»