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Красноярский регбийный клуб одержал долгожданную победу в новом сезоне

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Красноярск
08:52 2 Августа 2022
регби, в красноярском крае, в россии, спорт, в красноярске
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В Красноярске 1 августа прошел очередной тур чемпионата России по регби. На поле под проливным дождем сошлись команды из Красноярска и Подмосковья.


Регбисты «Красного Яра» на домашнем поле обыграли «ВВА-Подмосковьем» в матче 3-го тура чемпионата России. Встреча закончилась уверенной бонусной победой красноярцев со счетом 38:17.

Отметим, что в этой игре молодой Буркуталы Тойчуев из Красноярска отметился дебютной попыткой за «Красный Яр».

Следующий матч для РК «Красный Яр» пройдет 14 августа в Пензе с «Локомотивом».

Фото: vk.com/krasnyjjar

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