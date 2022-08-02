Красноярский регбийный клуб одержал долгожданную победу в новом сезоне

В Красноярске 1 августа прошел очередной тур чемпионата России по регби. На поле под проливным дождем сошлись команды из Красноярска и Подмосковья.



Регбисты «Красного Яра» на домашнем поле обыграли «ВВА-Подмосковьем» в матче 3-го тура чемпионата России. Встреча закончилась уверенной бонусной победой красноярцев со счетом 38:17.

Отметим, что в этой игре молодой Буркуталы Тойчуев из Красноярска отметился дебютной попыткой за «Красный Яр».

Следующий матч для РК «Красный Яр» пройдет 14 августа в Пензе с «Локомотивом».

Фото: vk.com/krasnyjjar