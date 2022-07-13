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Глава региона Александр Усс наградил регбистов команды «Енисей-СТМ»

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Красноярск
15:55 13 Июля 2022
красноярск, правительство, награда, спорт
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Глава Красноярского края Александр Усс вручил золотые медали чемпионата России по регби и Кубка чемпионата России-2021 игрокам мужской команды регбийного клуба «Енисей-СТМ». Церемония прошла в краевом правительстве.

«Мы привыкли к победам нашего замечательного клуба, но мы отдаём себе отчёт, что каждый чемпионат и каждая победа очень дорогого стоит. В этом сезоне вы не проиграли ни одного матча. Так держать! Я уверен, что вам ещё долгие годы удастся удерживать такие результаты и доказывать, что столица российского регби – это Красноярск», – сказал губернатор.

В рамках чемпионата страны «Енисей-СТМ» провёл 20 игр. Самая крупная победа со счётом 93:19  была над московской «Славой». А разгромив в финале пензенский «Локомотив», «Енисей-СТМ» стал первым клубом в отечественном регби, прошедшем весь сезон без поражений.

«По составу «Енисей-СТМ» – это самая сбалансированная команда в России. На следующий сезон я смотрю с оптимизмом. Планируем хорошо пройти предварительный этап, подготовится к весне. На сегодняшний момент, когда нет европейских турниров, надо сосредотачиваться на качестве игры, на уровне российского чемпионата и стараться его повышать», - говорит главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр Первухин.

19 июля состоится первый матч чемпионата России сезона 2022-2023 гг. Красноярцы сыграют в Москве против «Динамо». 24 июля – соперником станет «Слава». 30 июля наши регбисты встретятся в Пензе с местным «Локомотивом». Первая домашняя игра состоится 7 августа. «Енисей-СТМ» сыграет против дебютанта премьер-лиги дзержинского «Химика».

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

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