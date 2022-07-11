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Красноярка взяла две награды на чемпионате по стрельбе в Беларуси

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Красноярск
19:45 11 Июля 2022
красноярск, спорт
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Красноярка Юлия Круглова взяла две награды на открытом чемпионате по пулевой стрельбе в Беларуси. Отметим, что за медали соревновались около 160 спортсменов.

В стрельбе на дистанции 10 метров из пневматической винтовки спортсменка одержала победу. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений завоевала серебряную медаль, уступив Владиславе Пронько из Беларуси.

Ещё одни представители сборной Красноярского края остались в шаге от пьедестала почёта. В стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар Никита Манн и Дарья Литау стали четвёртыми.

Фото: © krskstate.ru/

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