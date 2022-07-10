В Красноярском крае прошел этап Кубка России по триатлону

В Железногорске начался всероссийский фестиваль триатлона.

В первый соревновательный день награды разыграли участники первого этапа Кубка России и Всероссийских юношеских соревнований. На старт вышли более 200 участников. Триатлонистам необходимо было проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км.

В первом этапе Кубка России победил Юрий Пыльский из Пермской области. За ним пришел Андрей Моисеенко, представлявший Москву и Красноярский край. Замкнул тройку призёров москвич Максим Сиротюк.

1 место среди женщин заняла Мария Шерстнева (Пензенская обл-р.Марий Эл). Алина Черных из Красноярска стала второй. Бронзу забирает землячка Алины Черных - Татьяна Башун.

Итоговые протоколы Крайспорт опубликовал по ссылке.

Фото: vk.com/kraysport24