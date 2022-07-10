11 июля
Красноярск
погода +17 °C
61.27
 
€ 62.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Алексей ️Ивахов может продолжить карьеру в футбольном клубе «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
15:21 10 Июля 2022
спорт, футбол, в красноярском крае, в красноярске, в россии
версия для печати Ico_print

О том, что нынешний директор клуба может продолжить руководить командой с берегов Енисея, сообщил футбольный блогер Сергей Ильев. Исходя из своих источников, он пишет, что все по-прежнему неопределенно, информация лоскутная. 

После пятничного совещания у губернатора Красноярского края Александра Усса, которое посвятили ФК «Енисей», появилась вероятность, что пост директора клуба останется за Алексеем Иваховым. 

В данный момент «Енисей» работает в штатном режиме по строго утвержденному плану. Продолжает выступления во Второй лиге и «Енисей-2». В первой команде произошло доукомплектование тренерского штаба. 

Алексей ️Ивахов может продолжить карьеру в футбольном клубе «Енисей»

За последнюю неделю, красноярцы взяли в аренду у «Сочи» вратаря Сергея Самока, договорились об аренде защитника Вячеслава Бардыбахина и подписали контракт 10 июля со Станиславом Антипиным до конца сезона 22/23 с опцией продления еще на 1 сезон. Также «львы» имеют виды на игроков, которые сейчас на сборах с клубами РПЛ, например, Артем Симонян.

Алексей ️Ивахов может продолжить карьеру в футбольном клубе «Енисей»

Что касается одного из главных проспектов клуба Никиты Раздорских, то полузащитник тренируется по индивидуальной программе. Сообщается, что к старту сезона после травмы он не успеет восстановиться. Поэтому от его трансфер в «ПАРИ НН» отменился.

Фото: t.me/ilyevserg, ФК «Енисей»

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае прошел этап Кубка России по триатлону

В Красноярском крае прошел этап Кубка России по триатлону

10 Июля 2022 г.
Алина Черных из Красноярска стала второй
Новости Красноярска: ХХХ чемпионат России по вольной борьбе в Туве прошел при поддержке «Ростелекома»

ХХХ чемпионат России по вольной борьбе в Туве прошел при поддержке «Ростелекома»

1 Июля 2022 г.
Для региона это уже второе крупное соревнование за год
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» стал чемпионом России по регби в 12-й раз

«Енисей-СТМ» стал чемпионом России по регби в 12-й раз

19 Июня 2022 г.
Красноярцы обыграли пензенцев со счетом 66:7
Новости Красноярска: Сибирский боец Александр Шлеменко получил благодарность от Владимира Путина

Сибирский боец Александр Шлеменко получил благодарность от Владимира Путина

19 Июня 2022 г.
Письмо бойцу передал депутат Госдумы
Новости Красноярска: Вадим Гаранин поблагодарил футбольный клуб «Енисей» за время проведенное в команде

Вадим Гаранин поблагодарил футбольный клуб «Енисей» за время проведенное в команде

10 Июня 2022 г.
В свою очередь ФК «Енисей» поблагодарил тренерский штаб за работу
Новости Красноярска: В омский хоккейный клуб «Авангард» перешел защитник Кристиан Ярош

В омский хоккейный клуб «Авангард» перешел защитник Кристиан Ярош

10 Июня 2022 г.
Спортсмен подписал контракт на один год
Новости компаний
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: У хозяйки красноярского приюта «Империя Успеха» не оказалось паспорта

У хозяйки красноярского приюта «Империя Успеха» не оказалось паспорта

7 Июля 2022 г.
В розыск женщину никто не объявлял
Новости Красноярска: Красноярская полиция посетила приют «Империя успеха» и забрала хозяйку для объяснений

Красноярская полиция посетила приют «Империя успеха» и забрала хозяйку для объяснений

5 Июля 2022 г.
Уполномоченный выехал на место и осмотрел вольеры с собаками и кошками
Новости Красноярска: Более 40 пьяных водителей задержали в Красноярске с помощью неравнодушных горожан

Более 40 пьяных водителей задержали в Красноярске с помощью неравнодушных горожан

9 Июля 2022 г.
За полгода на телефон «Синей линии» позвонили 179 красноярцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru