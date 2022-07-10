Алексей ️Ивахов может продолжить карьеру в футбольном клубе «Енисей»

О том, что нынешний директор клуба может продолжить руководить командой с берегов Енисея, сообщил футбольный блогер Сергей Ильев. Исходя из своих источников, он пишет, что все по-прежнему неопределенно, информация лоскутная.

После пятничного совещания у губернатора Красноярского края Александра Усса, которое посвятили ФК «Енисей», появилась вероятность, что пост директора клуба останется за Алексеем Иваховым.

В данный момент «Енисей» работает в штатном режиме по строго утвержденному плану. Продолжает выступления во Второй лиге и «Енисей-2». В первой команде произошло доукомплектование тренерского штаба.

За последнюю неделю, красноярцы взяли в аренду у «Сочи» вратаря Сергея Самока, договорились об аренде защитника Вячеслава Бардыбахина и подписали контракт 10 июля со Станиславом Антипиным до конца сезона 22/23 с опцией продления еще на 1 сезон. Также «львы» имеют виды на игроков, которые сейчас на сборах с клубами РПЛ, например, Артем Симонян.

Что касается одного из главных проспектов клуба Никиты Раздорских, то полузащитник тренируется по индивидуальной программе. Сообщается, что к старту сезона после травмы он не успеет восстановиться. Поэтому от его трансфер в «ПАРИ НН» отменился.

Фото: t.me/ilyevserg, ФК «Енисей»