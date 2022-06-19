Команда по регби из Красноярского края под управлением Александра Первухина в финальном матче Чемпионата России 2021/2022 обыграла пензенский «Локомотив» со счетом 66:7.

Благодаря этой победе «тяжелая машина» одержала уверенную победу в чемпионате.

– Наш «Енисей-СТМ» стал чемпионом России по регби! В 12-й раз команда завоевала этот титул. Молодцы! Поздравляю «тяжелую машину» и лично Александра Юрьевича с красивой победой, – комментирует победу красноярцев губернатор Красноярского края Александр Усс.

Чемпионский Кубок регбийной команде с правого берега Енисея вручил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Фото: @av_uss