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«Енисей-СТМ» стал чемпионом России по регби в 12-й раз

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Красноярск
20:31 19 Июня 2022
спорт, регби, в россии, в красноярском крае, в красноярске
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Команда по регби из Красноярского края под управлением Александра Первухина в финальном матче Чемпионата России 2021/2022 обыграла пензенский «Локомотив» со счетом 66:7.

«Енисей-СТМ» стал чемпионом России по регби в 12-й раз

Благодаря этой победе «тяжелая машина» одержала уверенную победу в чемпионате.

– Наш «Енисей-СТМ» стал чемпионом России по регби! В 12-й раз команда завоевала этот титул. Молодцы! Поздравляю «тяжелую машину» и лично Александра Юрьевича с красивой победой, – комментирует победу красноярцев губернатор Красноярского края Александр Усс.

Чемпионский Кубок регбийной команде с правого берега Енисея вручил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

«Енисей-СТМ» стал чемпионом России по регби в 12-й раз

Фото: @av_uss

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