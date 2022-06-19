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Сибирский боец Александр Шлеменко получил благодарность от Владимира Путина

Главная Спорт
Красноярск
15:29 19 Июня 2022
спорт, омск, события, общество, государство и власть
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Александр Шлеменко получил благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина. Письмо бойцу передал депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Султан Хамзаев на открытии четвёртого турнира Shlemenko Fighting Championship.

«Александр Шлеменко является достойным примером для молодёжи. Поэтому за воспитание детей и продвижения здорового образа жизни я вручаю благодарственное письмо от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Спорт — это сила!», — говорит Султан Хамзаев.

Напомним, что бойцовский турнир, который организовал Шлеменко состоялся в субботу, 18 июня, в омском спортивном комплексе «Красная звезда».

Фото: Shlemenko Fighting Championship.

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