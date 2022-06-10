Вадим Гаранин поблагодарил футбольный клуб «Енисей» за время проведенное в команде

Красноярский футбольный клуб объявил об уходе из тренерского штаба ФК «Енисей» 4 специалистов.



Команду с берегов Енисея покидают Вадим Гаранин, Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт. По информации клубной пресс-службы, тренера продолжат свою работу в одном из ведущих клубов РПЛ.



В свою очередь ФК «Енисей» поблагодарил тренерский штаб за работу в весенний период и за огромный вклад в торжество побед «Енисея». Вадим Гаранин от лица своей команды тренеров также поблагодарил руководство и болельщиков «львов» за поддержку и предоставленный шанс. Свое заявление он записал на видео.

Напомним, что ранее sibnovosti.ru писали об интересе к персоне Вадима Гаранина со стороны ФК «Сочи».

Фото: скриншот с видеозаписи Вадима Гаранина.