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Вадим Гаранин поблагодарил футбольный клуб «Енисей» за время проведенное в команде

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Красноярск
22:41 10 Июня 2022
спорт, футбол, в россии, в красноярском крае, в красноярске, тренер, футболисты
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Красноярский футбольный клуб объявил об уходе из тренерского штаба ФК «Енисей» 4 специалистов.

Команду с берегов Енисея покидают Вадим Гаранин, Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт. По информации клубной пресс-службы, тренера продолжат свою работу в одном из ведущих клубов РПЛ.

В свою очередь ФК «Енисей» поблагодарил тренерский штаб за работу в весенний период и за огромный вклад в торжество побед «Енисея». Вадим Гаранин от лица своей команды тренеров также поблагодарил руководство и болельщиков «львов» за поддержку и предоставленный шанс. Свое заявление он записал на видео.

Напомним, что ранее sibnovosti.ru писали об интересе к персоне Вадима Гаранина со стороны ФК «Сочи».

Фото: скриншот с видеозаписи Вадима Гаранина.

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