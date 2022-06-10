В омский хоккейный клуб «Авангард» перешел защитник Кристиан Ярош

26-летний словацкий защитник Кристиан Ярош официально перешел в стан омской команды хоккеистов. Информацию подтвердили в пресс-службе «ястребов». Спортсмен подписал контракт с командой из КХЛ с берегов Иртыша на один год.

«Ярош — праворукий габаритный защитник. Он играет строго в обороне, выбирает самый надежный вариант, зря не рискует. Это разрушитель с хорошим броском и качественным катанием, а ещё он умело ведет силовую борьбу», — пишет генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Волков.

Фото: ХК «Авангард»