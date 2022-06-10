Футбольным тренером ️«Енисея» заинтересовались в «Сочи»

Тренер главной футбольной команды Красноярского края, по информации федеральных СМИ, сменит клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Сергей Ильев, Владимира Федотова, который переходит на работу в ЦСКА, на посту главного тренера «Сочи» может сменить наставник «Енисея» Вадим Гаранин. Отметим, что официально информацию об интересе сочинцев к специалисту из Красноярска в пресс-службе ФК «Енисей» не подтвердили.

Под руководством Гаранина красноярцы резко сменили курс в команде и набрали приличный темп, заняли 5-е место в ФНЛ и вышли в ½ финала Кубка России. Номинально он являлся старшим тренером красноярцев, ведь у него не было лицензии Pro, пишут Матч ТВ.

По версии федеральных спортивных СМИ, основным кандидатом в ФК «Енисей» при таком раскладе будет Артем Горлов, который ранее работал в Литве, Латвии и ФК «Знамя Труда».

Фото: ФК «Енисей», ФК «Сочи», ФК «Знамя Труда»