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Голкипер «Енисея» 8 июня пройдет медосмотр в футбольном клубе «Ахмат»

Главная Спорт
Красноярск
10:36 8 Июня 2022
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Информация о переходе игрока красноярской команды в стан клуба из РПЛ подтвердилась и вскоре голкипер Михаил Опарин должен пройти медосмотр в Грозном.

Голкипер «Енисея» Михаил Опарин 8 июня пройдет медосмотр в футбольном клубе «Ахмат».

Как и писали ранее sibnovosti.ru, Опарин сменит «Енисей» на «Ахмат», который воспользовался опцией в контракте голкипера. Вот, что пишет о его переходе футбольный блогер Сергей Ильев.

— Опарин после завершения сезона знал об интересе к себе из РПЛ, пусть там и не было конкретики, и тем не менее продлил контракт с «Енисеем». Зачем, если мог натянуть паузу? Во-первых, он обещал это сделать руководству красноярского клуба. Во-вторых, это был знак уважения к «Енисею»: Михаил позволил «львам» на себе заработать. Очень благородный поступок. Который еще и свидетельствует о хорошей атмосфере в «Енисее», — пишет Ильев.

Фото: ФК «Енисей»

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