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Андрей Талалаев подтвердил интерес к вратарю «Енисея» Михаилу Опарину

Главная Спорт
Красноярск
08:13 7 Июня 2022
красноярск, грозный, спорт, футбол, футболисты, переход
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О своем интересе к голкиперу из Красноярска заявил в интервью корреспонденту телеканала «Матч ТВ» Евгению Дзичковскому главный тренер грозненской команды по футболу Андрей Талалаев.

Во время разговора о будущем команды «Ахмат» он прокомментировал интерес к вратарю из красноярской команды по футболу Михаилу Опарину.

– Надеюсь Опарин появится в составе. Есть интересная статистика: мы вторые после «Зенита» по xG у своих ворот. Иными словами, не позволяем соперникам создавать много моментов. А вот пропускаем прилично, и это требует изменений во вратарской линии. Мы следили в сезоне за несколькими голкиперами из ФНЛ и не могли не заметить: Опарин серьезно прибавил в уверенности и игре ногами. В этом заслуга тренера, прививающего вратарю определенную манеру игры. Многое, конечно, будет зависеть от Шелии, но он боец. Рад, что наши непростые на определенном этапе отношения вылились в почти рекорд, – говорит Андрей Талалаев.

Андрей Талалаев подтвердил интерес к вратарю «Енисея» Михаилу Опарину

Напомним, что суммарно Опарин выступает за ФК «Енисей» уже седьмой год. Также он успел поиграть за футбольные клубы «Крылья Советов», «Амкар», «Иртыш», «СКА-Хабаровск» и «Тосно», с которым он взял Кубок России.

Фото: ФК «Ахмат» / ФК «Енисей»

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