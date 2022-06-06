Футбольный клуб «Томь» остался без прописки в ФНЛ

Футбольная трагедия произошла в Томске. Местный футбольный клуб не попал будущий розыгрыш ФНЛ.

По информации клубной пресс-службы, футбольной «Томи» отказали в лицензии РФС-2.

Апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось ещё 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК «Томь». Также не приняли во внимание и гарантийное письмо врио губернатора Томской области В.В.Мазура. В итоге комитет отказал «Томи» в лицензии на участие в первенстве ФНЛ и теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2 (та самая бывшая ПФЛ).

Лучший игрок «Томи» в сезоне 2021/22 по версии болельщиков Александр Ставпец прокомментировал ситуацию футбольному блогеру Сергею Ильеву.

— Мне очень жаль, что все так произошло. Жаль болельщиков, жаль руководство клуба, жаль сотрудников. Мы были боеспособной командой. Сейчас уже поздно искать виновных: лицензию не выдали. Мое будущее? Я до последнего верил и надеялся, что «Томь» останется в ФНЛ, ни с кем не общался, предложения не рассматривал. Тем более у меня действующий контракт. На следующей неделе планирую встретиться с Татьяной Александровной (Смирновой, гендиректором «Томи»). Приоритет? Ну вы сами понимаете… Конечно, ФНЛ-1, — сказал Ставпец.

Также, по последним данным, генерального директора «Томи» Татьяну Смирнову вызвали в администрацию области.

Фото: t.me/fctomtomsk