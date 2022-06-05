В Красноярске провели соревнования по парусному спорту на Енисее

В прошедшие выходные 4 и 5 июня в акватории Абаканской протоки провели Первенство города Красноярска по парусному спорту среди молодежи.

В зрелищных соревнованиях по парусному спорту, которые проходили неподалеку от стадиона Центральный, приняли участие больше 20 молодых яхтсменов.

— Это первые соревнования в этом сезоне. Уровень спортсменов — от новичков до уже опытных яхтсменов. Отсмечу, что погода позволила провести целых пять гонок, очень хорошее начало сезона. Впереди нас ждет чемпионат Красноярского края, на который мы приглашаем жителей города, — сказал главный судья соревнований Виталий Яцун.

Фото: t.me/minsport24