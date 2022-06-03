«Ахмат» может забрать голкипера «Енисея» Михаила Опарина

Инсайдом поделился футбольный блогер Ильев. Он пишет, что ФК «Ахмат» проявляет предметный интерес к вратарю «Енисея» Михаилу Опарину. Вратарь недавно продлил контракт с красноярцами, но в нем есть опция с фиксированной суммой выкупа, которой грозненцы намерены воспользоваться.

«Если трансфер состоится — а вероятность очень велика, сейчас все зависит от самого Михаила - потом расскажу подоплеку», – пишет футбольный блогер.

Хочется отметить, что Опарин очень прибавил в игре ногами. Несомненно, это большая заслуга тренера вратарей «Енисея».

Фото: ФК «Енисей»