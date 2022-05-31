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Футбольный тренер красноярского «Енисея» решил не менять клубную прописку

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Красноярск
21:07 31 Мая 2022
тренер, футбол, спорт, сибирь
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Тренер ФК «Енисей» Вадим Гаранин отклонил предложение ФК «Арсенал» возглавить тренерский штаб. 

Об инсайде сообщил футбольный блогер Сергей Ильев. Вадим Гаранин, работающий тренером в «Енисее», не захотел возвращаться в систему тульского клуба.

«В ближайшее время определятся с новым главным тренером. Знаю, что ранее контактировали с Вадимом Гаранином, а в качестве «пиджака» в таком случае рассматривался бы Сергей Подпалый (его кандидатура фигурирует и так), но наставник "Енисея" желания возвращаться в систему тульского клуба не изъявил», - пишет футбольный блогер.

Напомним, что ФК «Арсенал» по итогам сезона в РПЛ занял последнее место в чемпионате и вернулся в ФНЛ. Сегодня, кстати, клубу из Тулы выдали лицензию РФС-2, позволяющую выступать в Лучшей лиге Мира.

Фото: ФК «Енисей»

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