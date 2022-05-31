Футбольный тренер красноярского «Енисея» решил не менять клубную прописку

Тренер ФК «Енисей» Вадим Гаранин отклонил предложение ФК «Арсенал» возглавить тренерский штаб.

Об инсайде сообщил футбольный блогер Сергей Ильев. Вадим Гаранин, работающий тренером в «Енисее», не захотел возвращаться в систему тульского клуба.

«В ближайшее время определятся с новым главным тренером. Знаю, что ранее контактировали с Вадимом Гаранином, а в качестве «пиджака» в таком случае рассматривался бы Сергей Подпалый (его кандидатура фигурирует и так), но наставник "Енисея" желания возвращаться в систему тульского клуба не изъявил», - пишет футбольный блогер.

Напомним, что ФК «Арсенал» по итогам сезона в РПЛ занял последнее место в чемпионате и вернулся в ФНЛ. Сегодня, кстати, клубу из Тулы выдали лицензию РФС-2, позволяющую выступать в Лучшей лиге Мира.

Фото: ФК «Енисей»