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Регбийный клуб «Красный Яр» из Красноярского края обыграл соперников из Пензы

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Красноярск
11:04 31 Мая 2022
спорт, красноярск, в красноярском крае, в россии, регби
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В понедельник, 30 мая, регбийные клубы «Красный Яр» и «Локомотив-Пенза» провели игру Чемпионата России по регби 17-го тура.

В результате упорной борьбы победа в игре досталась команде из Красноярска. В первом тайме «Красный Яр» доминировал и ушел на перерыв со счетом 12:0 в свою пользу. Второй тайм был менее успешным для «Яра». Регбисты из Пензы смогли взять себя в руки и набрали 12 очков, но этого не хватило, чтобы сравнять счет. Итоговый счет в мачте 19:12. 

Регбийный клуб «Красный Яр» из Красноярского края обыграл соперников из Пензы

Матч мог поставить все точки над «И» относительно места «Красного Яра» в плей-офф, но похоже, интрига будет держаться до самого последнего матча. «Красный Яр» выиграл, но без бонуса атаки, а значит теперь финальные матчи чемпионата между «Динамо» - «Стрела» и «ВВА-Подмосковье» - «Слава», которые начнутся одновременно 5 июня в 17.00 по красноярскому времени и решат кто будет в плей-офф. Пока известно, что первый «Енисей-СТМ», второй «Локомотив-Пенза». У четырёх остальных команд равные шансы на выход.

Регбийный клуб «Красный Яр» из Красноярского края обыграл соперников из Пензы

«Ответственность перед игрой была большая, потому и матч для нас получился нервный. У «Локомотива» груз ответственности был не такой большой, как у нас. В конце должны были заносить сами, в меньшинстве, а в итоге пропустили попытку. В любом случае, спасибо команде за эту победу. Про матч «ВВА-Подмосковье» - «Славу» не думаю. Мы могли сегодня выиграть с бонусом», — прокомментировал исход матча главный тренер «Красного Яра».

Фото: РК «Красный Яр»

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