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Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» обыграл в Казани местную «Стрелу»

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Красноярск
11:19 30 Мая 2022
спорт, регби, в россии, в красноярском крае, в красноярске
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В воскресенье, 29 мая на стадионе «Тулпар» прошел матч 17-го тура чемпионата России по регби между командами «Енисей-СТМ» и «Стрела». 

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» обыграл в Казани местную «Стрелу»

Игра закончилась со счётом 22:14 - в пользу «тяжелой машины». Попытки на счету Гафарова (23'), Байбурина (60'), Месхи (4'), Якобса (15'), Михальцова (38') и Магомедова (67'). Успешные реализации сделал Мараис (24', 61') и Гайсин (16').

Для подопечных Александра Первухина данная победа стала 17-й в данном сезоне. «Енисей-СТМ» набрал 77 очков и пока не проигрывал в чемпионате страны ни одной команде.

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» обыграл в Казани местную «Стрелу»

Фото: vk.com/rrpliga, vk.com/strelarugby

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