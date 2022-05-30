Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» обыграл в Казани местную «Стрелу»

В воскресенье, 29 мая на стадионе «Тулпар» прошел матч 17-го тура чемпионата России по регби между командами «Енисей-СТМ» и «Стрела».

Игра закончилась со счётом 22:14 - в пользу «тяжелой машины». Попытки на счету Гафарова (23'), Байбурина (60'), Месхи (4'), Якобса (15'), Михальцова (38') и Магомедова (67'). Успешные реализации сделал Мараис (24', 61') и Гайсин (16').

Для подопечных Александра Первухина данная победа стала 17-й в данном сезоне. «Енисей-СТМ» набрал 77 очков и пока не проигрывал в чемпионате страны ни одной команде.

Фото: vk.com/rrpliga, vk.com/strelarugby