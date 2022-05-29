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Футболистки «Енисея» разгромили на домашней арене «Рязань-ВДВ»

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Красноярск
19:36 29 Мая 2022
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В матче Суперлиги по футболу спортсменки из Красноярска забили соперницам из Рязани 4 безответных гола. Первый гол в ворота рязанок залетел уже на 45-й секунде матча. Автором быстрого гола стала Татьяна Эводо, которая, кстати, вскоре отправится играть за свою сборную. Уже на 4-й минуте нападающая «Енисея» оформила дубль и счет в матче стал 2:0. До конца первого тайма больше изменений на табло не было.

Футболистки «Енисея» разгромили на домашней арене «Рязань-ВДВ»

Во второй 45-минутке «Енисей» продолжил давить на соперниц и организовал ещё два гола. Дубль на счету красноярской полузащитницы Ольги Тир. Итоговый счет в матче - 4:0

Благодаря уверенной победе подопечные Ольги Капустиной поднялись на одну позицию в турнирной таблице и заняли 5-е место.

Фото: t.me/minsport24

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