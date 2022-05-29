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Нападающий красноярского «Енисея» сделал предложение девушке на футбольном матче

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Красноярск
11:32 29 Мая 2022
спорт, футбол, футболисты, общество, брак, свадьба
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Футболист из Красноярска Евгений Песиков, играющий за футбольную команду «Енисей» сделал предложение своей девушке на матче в красноярской арене с ФК «Звезда».

Нападающий красноярского «Енисея» сделал предложение девушке на футбольном матче

Как пишет Gornovosti, Евгений Песиков встал на колено посреди футбольного поля после футбольного матча со «Звездой» и произнес заветную фразу.

Во время того, как девушка подошла к молодому человеку у него от волнения чуть не выпала коробочка с кольцом. Отметим, что Песиков выступает за ФК «Енисей» и «Енисей-2». И болельщики красноярской команды его отлично знают. После публикации видеозаписи с предложением в социальных сетях на влюблённых посыпались от них поздравления.

Нападающий красноярского «Енисея» сделал предложение девушке на футбольном матче

Напомним, что матч между командами «Енисей-2» и «Звезда» закончился со счётом 2:1 в пользу петербуржцев.

Фото: ФК «Енисей»

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