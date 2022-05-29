Боксёр из Омска Алексей Тищенко объявил о завершении карьеры после первого боя

В академии «Авангард» состоялся ночной поединок в рамках «Бойцовского клуба Рен ТВ». Главным поединком турнира стало противостояние омского боксёра, двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко против венесуэльца Нехомара Сермено.

«Я чувствую удовлетворение, что я не зря согласился на эту, своего рода, авантюру. Думаю, что немногие спортсмены рискнут попробовать себя в ринге после такого длительного перерыва. Это мой первый и последний бой. Смысла нет, я принял это приглашение только из-за того, что турнир проходит в родном Омске. Финальный аккорд моей карьеры прошел в моем родном городе, мне это очень приятно! Я всегда мечтал последний бой в карьере провести в Омске. Сбылась моя мечта», – сказал Алексей Тищенко.