Футболист «Енисея» переходит в казанский «Рубин»

Полузащитник красноярского «Енисея» Александр Зотов покидает команду.

У Зотова закончился контракт с красноярским клубом. Он решил продолжить карьеру в казанском «Рубине». Красноярская команда попрощалась с полузащитником и опубликовала видеооткрытку. Ранее появилась информация о заинтересованности в хавбеке лично главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

Напомним, что по итогам прошедшего футбольного сезона «Рубин» покинул РПЛ и вернулся в ФНЛ спустя двадцать лет.

Фото: скриншот с видеозаписи «Енисея»