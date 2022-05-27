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Футболист «Енисея» переходит в казанский «Рубин»

Главная Спорт
Красноярск
12:09 27 Мая 2022
спорт, футбол, футболисты, казань
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Полузащитник красноярского «Енисея» Александр Зотов покидает команду.

У Зотова закончился контракт с красноярским клубом. Он решил продолжить карьеру в казанском «Рубине». Красноярская команда попрощалась с полузащитником и опубликовала видеооткрытку. Ранее появилась информация о заинтересованности в хавбеке лично главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

Напомним, что по итогам прошедшего футбольного сезона «Рубин» покинул РПЛ и вернулся в ФНЛ спустя двадцать лет. 

Фото: скриншот с видеозаписи «Енисея» 

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