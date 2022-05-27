Омский хоккейный клуб из КХЛ подписал контракт с новым вратарем

ХК «Авангард» из Омска подписал контракт с вратарем Станиславом Галимовым.

Напомним, что ранее в хоккейном клубе ворота защищал иностранный голкипер. Контракт с предыдущим вратарем Шимоном Грубецом был расторгнут по инициативе игрока. Отметим, что новичок омичей прошедший сезон провёл в Финляндии, там Галимов играл за местный «Кярпят».

«Сильными сторонами этого голкипера являются опыт, выбор позиции, техника, а также умение хладнокровно действовать в сложных ситуациях, держать команду в игре. Верю в то, что Станислав использует на сто процентов свой новый шанс в КХЛ», - заявил генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.

Контракт игрока рассчитан на один сезон.

Фото: fotostrana.ru