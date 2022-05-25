ФК «Рубин» интересуется двумя игроками красноярского «Енисея»

Инсайдеры из ФНЛ пишут, что Леонид Слуцкий начал подбирать футболистов для "упавшей" в Лучшую лигу мира команды.

Тренер казанцев и правда в поисках новичков, так, по информации telegram-канала Инсайдлар, он обращался к Мингияну Бевееву из «Енисея», который ранее отлично проявил себя в очном кубковом матче с «Рубином», а до этого шикарно поиграл в «КАМАЗе». А ещё раньше появилась информация об интересе главного тренера казанцев к Андрею Окладникову, который тоже забил в ворота его команды пару мячей.

Фото: sports.ru, ФК «Енисей»