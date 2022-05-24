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Спортсмены из Красноярского края взяли 13 медалей турнира международной Борцовской Лиги Поддубного

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Красноярск
10:50 24 Мая 2022
красноярск, спорт
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Спортсмены из Красноярского края взяли 13 медалей на турнире международной Борцовской Лиги Поддубного. Финальные поединки прошли в Москве.

В число победителей вошли Ханум Велиева (женская борьба, до 68 кг), Мингиян Семенов (греко-римская борьба, до 63 кг), Данила Ковалев (греко-римская борьба, до 82 кг), Полина Крупская (грэпплинг, до 53 кг) и Олеся Журавлева, получившая сразу две золотых медалей в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги, до 58 кг.

Серебряными призерами турнира стали Руслан Жендаев (вольная борьба,  до 70 кг), Никита Мельников (греко-римская борьба, до 97 кг), Татьяна Новик (женская борьба, до 55 кг) и Роман Лукашевич (грэпплинг-ги, 100 кг).

Бронзовые медали достались Адаму Кураку (греко-римская борьба, до 72 кг), Эрику Джиоеву (вольная борьба, до 125 кг) и Ксении Губайдулиной (грэпплинг, до 58 кг).

Фото: © krskstate.ru

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