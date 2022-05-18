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Регбийный клуб из Красноярского края досрочно оформил победу в регулярном чемпионате России

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Красноярск
21:51 18 Мая 2022
спорт, регби, в россии, в красноярском крае
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18 мая на домашнем стадионе регбийный клуб "Енисей-СТМ" разгромил новокузнецкий "Металлург" со счетом 62:12. 

Победа с крупным счетом позволила "тяжелой машине" оторваться от соперников и выиграть "регулярку" досрочно. Исход матча стал ясен в первые 15 минут. После трех попыток красноярской команды. Отличились Карел дю Пре, Алексей Михальцов и Рамиль Гайсин. Также Гайсин добавил три реализации в штрафной.

В первом же тайме "Енисей-СТМ" остался в меньшинстве после красной карточки Антону Макаренко, но это не сломило команду. Они всё также давили соперника и завершили разгром во втором тайме. На поле вышли резервисты и показали свою прыть. Тимур Маслов, Виктор Кононов, Александр Матвеев и Франко Шутте отличились попытками. Рамиль Гайсин забил еще один штрафной, а Маслов занес в актив команды реализацию.

Отметим, что спортсмены из Красноярска заканчивали матч в меньшинстве. Во втором тайме травмы получили и покинули поле Виталий Немцев и Павел Бутенко.

Фото: РК "Енисей-СТМ"

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