Регбийный клуб из Красноярского края досрочно оформил победу в регулярном чемпионате России

18 мая на домашнем стадионе регбийный клуб "Енисей-СТМ" разгромил новокузнецкий "Металлург" со счетом 62:12.

Победа с крупным счетом позволила "тяжелой машине" оторваться от соперников и выиграть "регулярку" досрочно. Исход матча стал ясен в первые 15 минут. После трех попыток красноярской команды. Отличились Карел дю Пре, Алексей Михальцов и Рамиль Гайсин. Также Гайсин добавил три реализации в штрафной.



В первом же тайме "Енисей-СТМ" остался в меньшинстве после красной карточки Антону Макаренко, но это не сломило команду. Они всё также давили соперника и завершили разгром во втором тайме. На поле вышли резервисты и показали свою прыть. Тимур Маслов, Виктор Кононов, Александр Матвеев и Франко Шутте отличились попытками. Рамиль Гайсин забил еще один штрафной, а Маслов занес в актив команды реализацию.

Отметим, что спортсмены из Красноярска заканчивали матч в меньшинстве. Во втором тайме травмы получили и покинули поле Виталий Немцев и Павел Бутенко.

Фото: РК "Енисей-СТМ"