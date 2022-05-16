Сибирский футбольный клуб из Томска обыграл футболистов из Астрахани

ФК «Томь» в гостях обыграл «Волгарь» из Астрахани с разгромным счетом.

Дубль нападающего сибирской команды Сергея Обивалина и гол португальца Дениша Дуарте принес томичам чистую победу «Томи». Итоговый счет в матче - 3:0. Среди результативных действий игроков команды соперника их Астрахани можно отметить три желтых карточки, которые получили защитники.

Из-за поражения «Волгарь» может спуститься в зону вылета уже по итогам матча «КАМАЗа» со «Спартаком-2», который пройдет 16 мая. ФК «Томь» благодаря этой победе набирает 47 очком в турнирной таблице ФНЛ и остается на 14 месте.

Фото: ФК «Волгарь»