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Сибирский футбольный клуб из Томска обыграл футболистов из Астрахани

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Красноярск
08:20 16 Мая 2022
спорт, футбол, сибирь, в россии
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ФК «Томь» в гостях обыграл «Волгарь» из Астрахани с разгромным счетом.

Дубль нападающего сибирской команды Сергея Обивалина и гол португальца Дениша Дуарте принес томичам чистую победу «Томи». Итоговый счет в матче - 3:0. Среди результативных действий игроков команды соперника их Астрахани можно отметить три желтых карточки, которые получили защитники. 

Из-за поражения «Волгарь» может спуститься в зону вылета уже по итогам матча «КАМАЗа» со «Спартаком-2», который пройдет 16 мая. ФК «Томь» благодаря этой победе набирает 47 очком в турнирной таблице ФНЛ и остается на 14 месте.

Фото: ФК «Волгарь»

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